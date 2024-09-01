المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 يستضيف نخبة من الوزراء والمفكرين وصناع القرار

• المنتدى يشهد حضور 80 سفيراً من مختلف دول العالم ومشاركة ممثلين من أكثر من 15 دولة منها الصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأمريكا وكندا



أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن استضافة نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 التي تقام يومي 4 و5 سبتمبر في مركز إكسبو الشارقة، حيث يجمع من ضمن 250 متحدث وخبير، أكثر من 20 وزيراً ومسؤولاً حكومياً وقائد فكر واقتصاد دولي من أكثر من 15 دولة، منها الصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يشهد حضور 80 سفيراً من مختلف دول العالم.

ويناقش المشاركون في المنتدى دور الاتصال في بناء حكومات مرنة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، تحت شعار "حكومات مرنة... اتصال مبتكر". ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي من هنا.



الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات

يُشغل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير دولة للتجارة الخارجية منذ يوليو 2020، حيث يقود تطوير التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية. تحت قيادته، أبرمت الإمارات عدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول استراتيجية مثل الهند وتركيا وإندونيسيا، بهدف زيادة صادرات الدولة غير النفطية بنسبة 50% ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ بحلول عام 2030.

الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام

يشغل الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، منصب رئيس المكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير، ويتولى مناصب رئاسة وكالة أنباء الإمارات "وام"، عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مدن" القابضة، وتسلط مشاركته في المنتدى الضوء على الدور المحوري للإعلام الوطني في ترسيخ سمعة دولة الإمارات، والتحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة الرقمية في التفاعل مع المعلومات، ودور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الإعلام.

سايمون روبرت كوفي، وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو

يشغل سايمون روبرت منصب وزير النقل والطاقة والاتصالات والابتكار في توفالو، ويعتبر من أبرز الأصوات العالمية في مجال قضايا المناخ والاستدامة، حيث اشتهر بخطابه القوي والمؤثر في قمة COP 26، الذي أضاء فيه على أفضل استراتيجيات مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة العالمية.

فوميو هاياشي بروفسور وخبير اقتصادي ياباني

يشارك خبير الاقتصادي ياباني فوميو هاياشي، خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي رؤاه المبتكرة حول اقتصاديات التنمية واستراتيجيات النمو، إذ يملك خبرة واسعة في هذا المجال، فهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد، نال العديد من الجوائز التي صنفته كأحد أهم الاقتصاديين اليابانيين في العصر الحديث.

بير غريلز مستكشف ومتسلق جبال وإعلامي بريطاني

ويثري بير غريلز، وهو أصغر بريطاني تحدى قمم العالم وتحدى نفسه لتسلق جبل إيفرست من خلال مشاركته في المنتدى الحوار العالمي حول تحويل المغامرة إلى مورد اقتصادي، فقد تحوّل بتجربته وعبر برنامجه التلفزيوني الشهير "Man VS. Wild"، صورته كمتسلق جبال، وبات أحد المؤثرين المعروفين في تعزيز الوعي بالمغامرة كمورد سياحي واقتصادي وتنموي كبير.

جوستين لين، كبير الاقتصاديين في الصين ونائب الرئيس الأول الأسبق للاقتصاد التنموي في البنك الدولي

يعتبر جوستين لين واحد من الأسماء الكبيرة والمؤثرة في الفكر الاقتصادي العالمي، حيث صياغة سياسات جديدة للتنمية، وغطت أبحاثه جوانب مختلفة من الاقتصاد التنموي، وكان له دور بارز في تشكيل الاقتصادي الصيني ما يجعل من أفكاره مورداً معرفياً ثرياً لجمهور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

رشيد يزمي.. مهندس ومخترع مغربي متخصص بعلم المواد

يتميز العالم المغربي رشيد يزمي بسجل حافل بالإنجازات العلمية التي تثري جلسات وخطابات المنتدى، حيث نشر أكثر من 250 بحثاً علمياً وحصل على العديد من براءات الاختراع، ويُعتبر يزمي رائداً في مجال بطاريات الليثيوم.

الدكتور جمال الكعبي، المدير العام في المكتب الوطني للإعلام بالإمارات

يعد الدكتور جمال الكعبي قائداً بارزاً في المشهد الإعلامي والحكومي. وهو يشغل حالياً منصب مدير عام المكتب الوطني للإعلام، تولى الدكتور جمال مجموعة من المناصب القيادية خلال عمله الحكومي في إمارة أبو ظبي، وتشمل خبراته منصبه كمدير عام لمكتب أبوظبي التنفيذي في 2019.

ألان سيمثسون، المؤسس المشارك لـMetaVRse

أثبت ألان قدرته على إعادة تشكيل التكنولوجيا من خلال اختراعه الرائد لنظام DJ بشاشة لمسية، Emulator، فقد أهله ليشغل منصب "المستشار العالمي المستقل لميتافيرس"، وحققت له شهرة واسعة على مستوى العالم، خاصة في عالم التقنيات المتطورة للاتصال.

الدكتور ديفيد لالمانت، أستاذ مساعد رئيس مختبر تحليلات الكوارث للمجتمع (DASL) بسنغافورة

يعد ديفيد لامانت رائداً في مجال أبحاث الكوارث وتطبيقات البيانات لتحسين الاستجابة المجتمعية، مما يعزز من استفادة جمهور المنتدى من خبراته في تطوير سياسات اتصال فعالة في وقت الأزمات، حيث ساهم في تأسيس مبادرة ستانفورد للمرونة الحضرية، وحصل على عدد من الجوائز والتقديرات العالمية.

تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالإمارات

يتمتع تشانغ ييمينغ بخبرة كبيرة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ومن خلال منصبه كسفير لجمهورية الصين الشعبية بالإمارات ساهم بشكل كبير في تعزيز أواصر التعاون بين الصين والإمارات.

الدكتور أحمد العوضي، مدير برنامج الجينوم الإماراتي

يعد الدكتور أحمد العوضي من الشخصيات الرائدة في مجال الأبحاث الجينومية في الإمارات. ويقود في المنتدى النقاش حول هذا القطاع العلمي وتجربة الإمارات الناجحة فيه.

مايا غزال، نموذج عربي عالمي

وهي في سن 22 عاماً، حملت مايا غزال لقباً مميزاً كأول لاجئة سورية تحصل على رخصة لقيادة الطائرات، وستشارك جمهور المنتدى تجربتها وتحدياتها التي أهلتها لأن تكون سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

زاكري ديرينيوسكي، صاحب المحتوى الإنساني الملهم

مع أكثر من 30 مليون متابع، أصبح زاكري ديرينيوسكي، أحد أشهر صنّاع المحتوى على تيك توك، وخلال مشاركته في المنتدى، يسرد قصته في نشر الإيجابية والخير بين الناس.

الدكتور إنهايوك تشا، أستاذ بمعهد غوانغجو للعلوم والتكنولوجيا، ونائب الرئيس عن التعاون العالمي، كوريا الجنوبية

يعتبر الدكتور إنهايوك تشا أحد الأسماء البارزة في مجال البحث العلمي والتعاون الدولي، ومن خلال مشاركته في المنتدى سيسلط الضوء بشكل مبتكر على تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل مواجهة الحكومات لها.