أعرب الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي ورجل الأعمال الفلسطيني الأردني، عن سعادته وفخره الشديد؛ بتأسيس أول مصنع عربي لصناعة أجهزة الكمبيوتر والتابلت والهاتف المحمول، وذلك في إطار الشراكة مع الهيئة المصرية العربية للتصنيع.

وأعلن خلال مقابلة لبرنامج «حديث المدينة» مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، عن نجاح الشراكة في إنتاج هاتف محمول ذات مواصفات عالمية بأسعار تنافسية، لافتا إلى اجتياز الهاتف مرحلة الاختبار وطرحه بالمؤسسات الكبرى قبل نزوله الأسواق.

وقال: «الموبايل بربع السعر، وأفضل من أي جهاز آخر تقنيا، وأتحدى أي خبير تكنولوجي يفحص جهازنا مع أفضل جهاز موبايل في العالم ولا يجده الأفضل، إذا لم يكن هو الأفضل لا تشتريه».

وطرح من جانبه 3 مجالات استثمارية أمام صانعي القرار في مصر متمنيا التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، قائلا 3 مجالات لا خسارة نهائيا وتمثل ضرورة قصوى: «الغذاء – الدواء- التقنية».

وتابع: «على المستوى الشخصي اخترت مجال التقنية، ولكن فيما يتعلق بالمجالات الأخرى، فلا يوجد أحد يفتح محل طعام أو يستثمر في الغذاء بدون ما يربح، كل إنسان يريد أن يأكل ويعالج ويتعلم».

وروى تجربته الشخصية في تأسيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة العالمية، قائلا: «ولا مشروع دخلت به وربحت منه إلا بعد 5 سنوات في أي بلد بالعالم، عندما بدأت شركة الملكية الفكرية استثمرت ملايين لا أملكها كلها اقترضتها واستمرأت 5 سنوات وأنا أخسر».

وواصل:«كل من كان معي انفض عني، وبقيت وحدي أحارب إلى أن أصبحت المؤسسة ومنذ 30 عاما؛ قائدة الكرة الأرضية والعالم في الملكية الفكرية».