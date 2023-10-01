البناني: لاعبو الزمالك قاتلوا لتحقيق الفوز أمام أرتا سولار

أشاد عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بجمهور الفريق بعد التأهل لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، معلقًا على الفوز المثير للفريق على أرتا سولار الجيبوتي في إياب الدور التمهيدي الثاني.

الزمالك تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية بعدما حقق الفوز على فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4-3 في مباراتي الذهاب والإياب، بعد خسارته ذهابًا 2-0.

وقال عماد البناني في تصريحات عبر إذاعة «الشباب والرياضة»: «لاعبو الزمالك قاتلوا ببسالة ورجولة أمام أرتا سولار حتى الدقيقة الأخيرة ونجحوا في تحقيق الفوز، ونستعد حاليًا للمباراة المقبلة».

وأضاف: «قبل مباراة أرتا سولار طلبنا الحصول على 50 ألف مشجع ونجحنا في الحصول على موافقة بحضور 30 ألفًا، أشكر الجماهير التي حضرت اللقاء، لم يحدث أن ظهر جمهور بمنظر مشرف مثلما ظهر جمهور الزمالك في لقاء أرتا سولار».

وتابع: «بعد مباراة الدوري الماضية أمام المقاولون العرب تقدمنا بشكوى وطالبنا بالحصول على حق النادي بعد الظلم التحكيمي الذي حدث، وصرفنا جزءا كبيرا من المستحقات المتأخرة للاعبين، نحاول أداء عملنا على الوجه الأكمل».

وأكمل: «نعمل حاليصا على تجهيز ملعب بديل لتدريبات فريق الكرة، حتى نتمكن من تجهيز ملعب النادي لاستضافة انتخابات الزمالك، والأقرب هو ملعب نادي دريم في مدينة السادس من أكتوبر».

وأتم: «قمنا بعمل استديو خاص لكل مرشح في انتخابات الزمالك عبر شاشة قناة النادي مجانا، حتى يتمكن كل مرشح من عرض رؤيته ووجهة نظره للجماهير وأعضاء الجمعية العمومية».