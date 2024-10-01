 رئيس إيران لـ نتنياهو بعد الهجوم الصاروخي على إسرائيل: جزء فحسب من قدراتنا فلا تدخلوا في مواجهة معنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس إيران لـ نتنياهو بعد الهجوم الصاروخي على إسرائيل: جزء فحسب من قدراتنا فلا تدخلوا في مواجهة معنا


نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:34 م

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الهجوم الصاروخي على إسرائيل، مؤكدا أن الهجوم رد حازم على اعتداءات دولة الاحتلال.

وقال في منشور عبر حسابه على في منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «تأسيسا على الحقوق المشروعة وبهدف السلام والامن لايران والمنطقة، تم الرد ردا حازما على اعتداءات الكيان الصهيوني».

وأضاف أن هذا الإجراء جاء دفاعًا عن المصالح والمواطنين الإيرانيين، متابعًا: «على نتنياهو أن يعلم ان ايران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحسم في وجه أي تهديد. وهذا جزء فحسب من قدراتنا. لا تدخلوا في مواجهة مع إيران».

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك