رئيس إيران لـ نتنياهو بعد الهجوم الصاروخي على إسرائيل: جزء فحسب من قدراتنا فلا تدخلوا في مواجهة معنا

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الهجوم الصاروخي على إسرائيل، مؤكدا أن الهجوم رد حازم على اعتداءات دولة الاحتلال.

وقال في منشور عبر حسابه على في منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «تأسيسا على الحقوق المشروعة وبهدف السلام والامن لايران والمنطقة، تم الرد ردا حازما على اعتداءات الكيان الصهيوني».

وأضاف أن هذا الإجراء جاء دفاعًا عن المصالح والمواطنين الإيرانيين، متابعًا: «على نتنياهو أن يعلم ان ايران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحسم في وجه أي تهديد. وهذا جزء فحسب من قدراتنا. لا تدخلوا في مواجهة مع إيران».

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.