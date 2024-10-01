قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تتابع الهجوم الإيراني على إسرائيل، زاعمًا أنه تم إحباطه على ما يبدو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تراقب الوضع.

وأضاف سوليفان أن الإدارة الأمريكية تتابع التقارير عن مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية (خلال الهجوم).

وأشار إلى العمل مع السلطات الإسرائيلية من أجل تقييم أثر الهجوم الإيراني، مدعيًّا أن الهجوم كان غير فعال.

ولفت إلى التركيز على حماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، منبهًا بأنه ستكون هناك تداعيات كبيرة لهذا الهجوم الإيراني.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه ضرب أهدافًا عسكرية وصفها بالمهمة بعشرات الصواريخ في الأراضي المحتلة (في إشارة إلى إسرائيل).

وأضاف في بيان، أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، موضحًا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على "الأراضي المحتلة".

ولفت إلى أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.