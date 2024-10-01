أظهر الموقع الرسمي لليفربول الأرقام القياسية التي ستسجل من مواجهة ليفربول ضد بولونيا، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع بولونيا في العاشرة مساء الغد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال.

ووفقا لما في الموقع الرسمي لليفربول على شبكة الإنترنت، فإنه في حالة فوز الريدز سيصبح أرني سلوت أول مدرب للريدز في التاريخ يحقق 8 انتصارات في مبارياته التسع الافتتاحية.

كما يمكن أن يصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول على الإطلاق يسجل في 5 مباريات متتالية في البطولات الأوروبية على أرضه، وهي مسيرة تعود إلى موسم 2022-2023.

وسجل صلاح 5 أهداف في آخر 3 مباريات خاضها ضد بولونيا، بما في ذلك ثلاثية في فوز روما 3-0 على أرضه في نوفمبر 2016.

وإذا تمكن صلاح من التسجيل في هذه المباراة، فإنه سوف يسجل ضد 25 خصمًا مختلفًا للريدز في المسابقات الأوروبية، ويحتاج إلى هدفين للوصول إلى الهدف رقم 50 في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

ومن المقرر أن يخوض أليسون، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ32 في يوم هذه المباراة، مباراته الأوروبية رقم 50 مع النادي، كما أنه قد يخوض ديوجو جوتا مباراته رقم 100 مع ليفربول في جميع المسابقات.

وسجل فيديريكو كييزا عددًا أكبر من الأهداف ضد بولونيا في مسيرته أكثر من أي فريق آخر - سبعة أهداف في 11 مباراة.

وكانت آخر مباراة لليفربول في الثاني من أكتوبر الماضي قد شهدت هزيمة ريد بول سالزبورج بنتيجة 4-3 على ملعب أنفيلد في عام 2019 في هذه البطولة، وبدأ دومينيك زوبوسزلاي المباراة لصالح الضيوف في تلك الليلة.

بولونيا هو أحد الأندية الخمسة التي تشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025.

وفي الموسم الماضي، حقق بولونيا رقماً قياسياً جديداً للنادي بحصوله على 68 نقطة في الدوري الإيطالي، كما سجل أعلى مركز له (الخامس) منذ احتلاله المركز الثالث في موسم 1966-1967.