جيش الاحتلال يطلب من سكان عشرات القرى جنوب لبنان إخلاءها

طلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، من سكان عشرات القرى جنوب لبنان إخلاءها.

وتضمن النداء الذي أطلقه، قرى: يارون، وعين ابل، ومارون الراس، وطيري، وحداثا عيتا الجبل (الزط)، وجميجيمة، وتولين، ودير عامس، وبرج قلويه، والبياضة، وزبقين جبال البطم، وصربين، والشعيتية، وكنيسة، والحنية، ومعركة، وغندورية، ودير قنون - مالكية الساحل، وبرج الشمالي، وابل السقي، وصريفا، ودير قنون النهر، والعباسية، والراشيديه، وبنت جبيل، وعيترون.

وزعم أن «نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده»، مضيفًا: «جيش الدفاع لا يريد المساس بكم، ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا»، وفقًا لادعائه.

وأشار إلى أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر»، قائلًا: «أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه»، بحسب تدوينته.

واستطرد: «عليكم التوجه فورًا الى شمال نهر الأولي، انقذوا حياتكم وأخلوا بيوتكم فورا، انتبهوا ممنوع عليكم التوجه جنوباً، أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر، ️سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم».

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، التوغل البري في جنوب لبنان، مدعيًا أنه يشن عملية محدودة لاستهداف البنية التحتية لحزب الله.

وأعلن في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، تستهدف أهدافًا وبُنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.

وذكر أن هذه العملية جاءت «بناءً على قرار سياسي، وتهدف إلى استهداف البُنى التحتية التابعة لحزب الله في تلك المناطق»، قائلًا إنها «تتماشى مع خطة محددة تم التحضير لها في هيئة الأركان وقيادة الشمال، وتدربت عليها القوات في الأشهر الأخيرة».