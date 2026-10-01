المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يستقبل 11688 مترددًا على العيادات الخارجية خلال أغسطس الماضي

أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط عن استقباله 11688 مترددًا على العيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى.

كما استقبل المستشفى 9781 حالة بالاستقبال العام، إلى جانب تسجيل 3454 حالة دخول بمختلف الأقسام، وتسجيل 3945 جلسة بوحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى إجراء 1919 عملية جراحية، خلال الفترة ذاتها.

وقال عميد كلية الطب، خلال تصريحات صحفية، إن مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل جميع المرضى في مختلف التخصصات، موضحًا أن المستشفى الرئيسي يضم عددًا من الأقسام العامة، بينما توجد 9 مستشفيات تخصصية، أبرزها مستشفى الإصابات الجامعي، الذي يستقبل جميع حالات الطوارئ والإصابات من مختلف محافظات الجمهورية.

وطالب عميد طب أسيوط رجال الأعمال والبنوك وأهل الخير بدعم المستشفيات الجامعية بمختلف أشكال الدعم العيني والمادي، للمساعدة في إنقاذ مرضى أبناء الصعيد الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.