وفاة خامسة مرتبطة بالحصبة في بنسلفانيا وسط أسوأ تفش أمريكي منذ 1991

أفاد مسؤولو الصحة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأربعاء، بتسجيل وفاة خامسة مرتبطة بالحصبة، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أسوأ عام لها من حيث انتشار المرض منذ عام 1991.

وقالت وزارة الصحة في بنسلفانيا إن المتوفى كان من مقاطعة لانكستر ولم يكن حاصلا على التطعيم. ولم تقدم الولاية أي معلومات إضافية عن الشخص الذي توفي. وقال الطبيب ستيفن ديامانتوني، كبير الأطباء الشرعيين في المقاطعة، إن مكتبه لم يتول التعامل مع الوفاة، وإن مسؤولي الولاية لم يزودوه بأي تفاصيل عنها.

وشملت حالات الوفاة الأخرى في الولاية شابا / 18 عاما / من مقاطعة ميفلين، وسط الولاية وامرأة /40 عاما/ من مقاطعة جيفرسون، وهي منطقة ريفية في غرب بنسلفانيا، ورضيعين في مقاطعة لانكستر، جنوب شرقي الولاية.

وقالت وزارة الصحة في الولاية إن أيا منهم لم يكن حاصلا على التطعيم. وكان الرضيعان أصغر من السن الموصى به حاليا للحصول على التطعيم.

وشهدت الولايات المتحدة حتى الآن ثماني حالات وفاة مرتبطة بالحصبة خلال العامين الماضيين، وهو عدد يفوق إجمالي الوفيات المبلغ عنها خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة.

ويواصل تفشي الحصبة في بنسلفانيا اتساعه، مع تسجيل 943 إصابة بالمرض حتى الآن هذا العام في 39 مقاطعة. وقال مسؤولو الولاية إن الوفيات المرتبطة بالحصبة هي أول وفيات من هذا النوع يتم الإبلاغ عنها في الولاية منذ 35 عاما.

ونجحت الولايات المتحدة في القضاء على الانتشار المحلي للحصبة عام 2000 من خلال الحفاظ على معدلات مرتفعة للتطعيم، لكن معدلات التطعيم تراجعت في السنوات الأخيرة إلى أقل من نسبة 95% اللازمة لمنع تفشي المرض. وفي الوقت نفسه، شهدت حالات الإصابة بالحصبة ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.