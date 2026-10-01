أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ووضع حلول ملموسة على أرض الواقع تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار المحافظة في فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وبحث مطالبهم والعمل على حلها بصورة عاجلة.

جاء ذلك اليوم، خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده محافظ الإسكندرية بالمركز التكنولوجي الملحق بديوان مركز ومدينة برج العرب، بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والجهات الخدمية.

وشهد اللقاء حضور النائب عبد الله سعداوي راغب ضيف الله، ومكتب النائب رزق راغب ضيف الله، ومكتب النائب أحمد خليل خير الله، في إطار التنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسرعة بحث مطالب المواطنين والتعامل معها.

واستمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين من أحياء العامرية أول والعامرية ثان ومركز ومدينة برج العرب، والتي تناولت عددًا من الملفات الخدمية والمعيشية، موجّهًا الجهات المختصة بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع متابعة التنفيذ حتى الوصول إلى حلول فعلية.

وفي استجابة مباشرة لمطالب عدد من المواطنين، نجحت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية العمل برئاسة الدكتور محمود يوسف، في توفير 4 فرص عمل للشباب، من بينها فرصتان مخصصتان للأشخاص ذوي الهمم، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، بما يدعم توفير فرص عمل لائقة وتعزيز التمكين الاقتصادي ودمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل.

كما جرى، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد، توفير المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب توفير حقائب مدرسية مدعومة بالأدوات والمستلزمات الدراسية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم انتظام الطلاب في الدراسة.

وفي القطاع الصحي، تم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور أسامة بلبل، توفير الأدوية اللازمة لأحد المواطنين، إلى جانب إجراء عملية جراحية، استجابة لمطالبه وتيسير حصوله على الرعاية الصحية اللازمة.

وشهد اللقاء كذلك الاستجابة لعدد من المطالب الاجتماعية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية، من بينها توفير راتب شهري لأحد المستفيدين، بالتنسيق مع النائب عبد الله سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، في إطار تكامل الجهود التنفيذية والمجتمعية لدعم الحالات الإنسانية.

وشدد المهندس أيمن عطية على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل من خلال منظومة متكاملة تستهدف سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية وحسم، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات، وأن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

واختتم اللقاء بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عرض مطالب المواطنين ومناقشة آليات التعامل معها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يعزز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.