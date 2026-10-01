 وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الدفاعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الدفاعي


نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 5:54 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 5:54 ص

  قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه أكد في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء أن وزير الدفاع السعودي أجرى اتصالا هاتفيا، ، بوزير الدفاع البريطاني جرى خلاله "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي".

وأضافت أن الوزيرين بحثا "الجهود المشتركة تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأجرى وزير الدفاع السعودي خلال الأيام الماضية اتصالات هاتفية مع نظيريه الباكستاني والمغربي إضافة إلى لقائه في الرياض مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد.


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