جونسون: يجب أن يكون مؤتمر كوب 26 "بداية نهاية" تغير المناخ

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، في خطابه الافتتاحي بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي لتغير المناخ (كوب 26 ) المنعقد حاليا بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، إن المؤتمر يجب أن يمثل بداية نهاية تغير المناخ.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جونسون القول : "لو كانت القمم وحدها تحل مشكلة تغير المناخ لما كنا بحاجة إلى 25 قمة سابقة للوصول إلى ما نحن عليه اليوم... ولكن في حين أن مؤتمر كوب 26 لن يكون نهاية تغير المناخ، إلا أنه يمكن ويجب أن يمثل بداية النهاية".

وأضاف: "في السنوات التي تلت قمة باريس، بنى العالم بتؤدة وبجهد وألم كبيرين قارب نجاة للبشرية، والآن حان الوقت المناسب لإعطاء قارب النجاة هذا دفعة قوية في الماء مثل بعض السفن الكبرى التي التي تتدحرج على ممرات نهر كلايد الزلقة".

وبدعوة من الامم المتحدة يعتزم ممثلو حكومات نحو 200 دولة قضاء أسبوعين في المدينة الاسكتلندية لمناقشة كيف يمكن للبشرية احتواء الاحترار العالمي المتسارع .

وفي اتفاق باريس لعام 2015، التزم قادة العالم بالحد من الاحترار إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد منه إلى 5ر1 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل عصر التصنيع.

ومع ذلك، تضاءلت الآمال في اتخاذ إجراءات طموحة وحاسمة في قمة جلاسكو بسبب اختتام محادثات مجموعة العشرين في إيطاليا أمس الأحد، والتي لم يتمكن فيها قادة أكبر الاقتصادات في العالم من الاتفاق على المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني أو إنهاء الطاقة التي تعمل بالفحم.