كولر ينافس 9 مدربين على جائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحون لجوائز الأفضل في عام 2023.

وسبق وأعلن كاف بشكل رسمي مساء أمس الثلاثاء، اختيار مدينة مراكش المغربية، لاستضافة النسخة الجديدة من حفل جوائز كاف والتي ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل.

وتواجد السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2023.

حيث يتنافس كولر مع 9 مدربين وهم: "عبد الحق بن شيخة (مدرب اتحاد العاصمة)، خوان ميشا (منتخب غينيا)، توم سينتفيت (منتخب جامبيا)، باسيرو كاندي (غينيا بيساو)، أمير عبدو (منتخب موريتانيا)، وليد الركراكي (منتخب المغرب)، فرانشيسكو كوندي (مدرب منتخب موزمبيق)، أليو سيسيه (مدرب منتخب السنغال)، بابي ثياو (مدرب السنغال وغانا).

ويستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لتنظيم حفله السنوي، بمدينة مراكش المغربية، لاختيار أفضل لاعب في القارة، وكذلك أفضل لاعب وأفضل مدرب، إلى جانب أفضل منتخب ونادي، وأفضل لاعب صاعد.