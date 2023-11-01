رئيس مياه القناة : نسعى دائما لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاث وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه إلى القرى والتوابع المترامية الأطراف بالإضافة إلى وقف التعديات على خطوط المياه والذى يؤدي إلى ضعف المياه.

جاء ذلك خلال لقاء مع النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب بالإسماعيلية والنائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ بالسويس وعصام منسى عضو مجلس النواب السابق وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب للوقوف على أهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ومشروعات الإحلال والتجديد التى من شأنها تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة، وتحقيق التنمية المستدامة لها، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من القرى والتوابع بمحافظتى الإسماعيلية والسويس.

وأشار عصمت إلى سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى والتوابع وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ونوه أعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى أن هناك جهدا ملموسا فى ملف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والذى يعتبر واحدا من أهم الملفات لتلبية احتياجات المواطنين فى واحد من أبرز الملفات الخدمية على الإطلاق والتوسع فى مد خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من القرى على مستوى محافظات القناة.

وقال اللواء عبد الحميد إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى إقليم القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً تنفيذ كافة المشروعات طبقا للمواصفات القياسية والعمل على تذليل كافة المعوقات أثناء إتمام التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.