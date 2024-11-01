الحوثيون يتوعدون واشنطن برد قوي وحاسم على أي تصعيد قادم

توعدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، برد قوي وحاسم على أي تصعيد من التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في اليمن ، مشيرة إلى وجود تحركات عدائية حالية.

وقال بيان صادر عن هشام شرف الدين، المتحدث باسم الحكومة الحوثية (غير معترف بها دوليا) " تؤكد حكومة التغيير والبناء رفضها التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية".

وأضاف أن "الجميع على استعدادٍ للتصدي لكل تلك التحركات بكل قوة وإصرار، معتبرا أن الدفاع عن الوطن واجبٌ مقدس ومسؤولية يجب أن يتحملها الجميع".

وحذر المتحدث الحوثي "من مغبّة أي تصعيد من جانب العدوان (التحالف بقيادة واشنطن )"، مشددا على "أنه سيقابل برد قوي وحاسم".

وقال شرف الدين إن "مستقبل اليمن وأمنه القومي خطٌ أحمر لا يمكن المساس به.. لن نتردد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة وطننا والدفاع عن مصالح شعبنا".

ولم يكشف المسؤول الحوثي عن طبيعة ما أسماها التحركات العدائية، لكن هذا البيان يشير إلى وجود معلومات لدى الجماعة تتوقع تصعيدا عسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل في اليمن.

ولم يصدر أي تعقيب من قبل الدول الثلاث بخصوص هذا البيان الحوثي. ومنذ مطلع العام الجاري 2024، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غاراتها على مواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الجماعة التي تشنها في البحر الأحمر وخليج عدن.

كما سبق أن نفذت إسرائيل عدة غارات على محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في يوليو وسبتمبر الماضيين.

ومنذ نوفمبر 2023، باشرت جماعة الحوثي استهداف سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هجماتها تأتي تضامنا مع غزة.

ووسعت الجماعة هجماتها باستهداف سفن أمريكية وبريطانية بعد بدء الدولتين تنفيذ غارات في اليمن.