متحدث التعليم العالي: نسعى للاستفادة من البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مبادرة «دولة الابتكار»، هي أحد المخرجات الأساسية لمنتدى مصر 2026.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، اليوم الأحد، أن الوزارة حققت إنجازًا ملموسًا على مستوى النشر الدولي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى مضاعفة الإنتاج البحثي المنشور دوليًا، وتقدم تصنيف الجامعات المصرية سنويًا.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف إلى الاستفادة من البحث العلمي في حل المشكلات المجتمعية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، قائلًا إن «توجه الوزارة حاليًا هو أن البحث العلمي لا قيمة له إلا إذا تحول إلى أداة لحل مشكلات المجتمع وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد القومي».

واسترجع اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب منتدى مصر 2026، حيث قدمت الجامعات ما لديها من ابتكارات، سواء كانت من الطلاب أو أساتذة الجامعات أو المراكز البحثية.

ولفت إلى تعدد مجالات الابتكارات المقدمة، بين الصناعات الدوائية، وتحسين الإنتاج الزراعي، والسيارات الكهربائية، وغيرها.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى استخدام بعض مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تيسير العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين.

وذكر أن جزءًا من الدعم الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات يُخصص للطلاب الجامعيين بفرق الابتكار، بينما يُخصص الآخر للباحثين.

وسبق أن أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أن مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف بناء منظومة وطنية لتحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، من خلال محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات.

وأوضح قنصوة، أن المبادرة، التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوجه لإطلاقها خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الصناعة، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم التصنيع المحلي وتنافسية الاقتصاد المصري.