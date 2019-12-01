زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا الجديد يضع بصمته على الحزب اليميني المتطرف



يدخل المؤتمر السنوي العام لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف يومه الثاني والأخير اليوم الأحد، حيث يتوقع أن يستخدم زعيم الحزب الجديد المؤتمر في مدينة براونشفايج غربي البلاد لمحاولة فرض سلطته على الحزب.

تم انتخاب تينو شروبالا "44 عاما" الذي كان يعمل في طلاء المنازل ثم دخل عالم السياسة وينحدر من ولاية سكسونيا شرقي البلاد رئيسا مشاركا للحزب خلفا لألكسندر جاولاند "78 عاما"، العضو المؤسس للحزب في عام 2013.

وسيجري خلال فعاليات المؤتمر اليوم الأحد انتخاب أعضاء إضافيين في اللجنة التنفيذية للحزب.

وينظر إلى شروبالا، وهو عضو في البرلمان الوطني، باعتباره مرشحا توافقيا لهذا المنصب، ويتمتع بدعم الجناح اليميني المتطرف والأعضاء الأكثر اعتدالا في الحزب.

كما تم أيضا تأكيد تولي، يورج مويتن، 58 عاما، والذي بقي بعيدا عن الجناح اليميني المتشدد في الحزب، كزعيم آخر للحزب في المؤتمر.