أمريكا تعرب عن مخاوف من احتمال استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا

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قالت مسؤولة بارزة في وزارة الخارجية الأمريكية إن غزو روسيا لأوكرانيا زاد من مخاوف الولايات المتحدة من احتمال استخدام حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسلحة بيولوجية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وجاء تصريح المسؤولة الأمريكية في جنيف حيث تشارك في مراجعة اتفاقية عالمية تتعلق بالتهديدات من الأسلحة الكيميائية.

وقالت بوني جينكينز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، في سفارة بلادها بجنيف: "كنا دائما نشعر بالقلق من برنامج الأسلحة البيولوجية لديهم".

ولكن هذه المخاوف زادت في ظل مواصلة روسيا الإدلاء بمزاعم، غير مدعومة بأدلة، عن تطوير الولايات المتحدة أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وأوضحت أن مثل هذا التضليل قد يغطي على استخدام روسيا للأمراض المعدية كسلاح.

وأضافت: "سيكون هناك دائما احتمال أنهم يستخدمون (التضليل كستار) طالما أنهم يواصلون الغزو غير المبرر لأوكرانيا، ويظلون هناك ويفعلون ما يفعلون، ويدلون بهذه الادعاءات".