 كوليبا: ناقشنا مع السويد والدنمارك سبل دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا - بوابة الشروق
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كوليبا: ناقشنا مع السويد والدنمارك سبل دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 11:25 ص

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مع نظيريه السويدي والدنماركي توبياس بيلستروم وجيبي كوفود في بوخارست سبل دعم أوكرانيا ومواصلة نهج العقوبات ضد روسيا.

جاء ذلك في تغريده نشرها كوليبا اليوم الخميس على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عقب حضوره اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بوخاريست، ونقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم الرسمية.

وقال كوليبا في التغريدة: "أجريت لقاء مُركّزا ووديا مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بوخارست اتفقنا فيه على ضرورة تكثيف ضغط العقوبات على روسيا ومناقشة حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التالية بالتفصيل".

وأضاف: "خلال عامين من عملنا المشترك مع نظيري الدنماركي جيبي كوفود، اجتزنا العديد من الأزمات وأصبحنا أصدقاء حقيقيين. وفي اجتماع اليوم، ناقشنا دعم الدنمارك الثابت والدائم لأوكرانيا، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ صيغة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسلام".

بالإضافة إلى ذلك، ركز الوزراء في مناقشاتهم على سبل تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب يوكرين فورم.


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