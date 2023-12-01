عامر حسين: الزمالك سيشارك في كأس الرابطة

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كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف نادي الزمالك من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس رابطة الأندية.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية "تواصلت مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك وأكد لي أن الزمالك سيشارك في النسخة المقبلة من كأس الرابطة".

وأضاف: "ننسق حاليا لحل أزمة تعارض مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة مع معسكر الفريق المقرر إقامته بالإمارات في يناير ولن تكون هناك مشكلة".

وتابع: "كأس الرابطة ستبدأ يوم 7 أو 8 يناير وتقام على مدار 45 يوما بالتزامن مع فترة التوقف بسبب كأس أمم أفريقيا".

وأختتم تصريحاته قائلا: "نراعي في جدول كأس الرابطة تجنب إقامة مباريات البطولة في نفس أوقات مباريات منتخب مصر أو المباريات القوية في كأس أمم أفريقيا، وكأس الرابطة تساعد الأندية على تحقيق استفادة فنية ومادية".