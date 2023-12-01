المقاومة الإسلامية في العراق تجدد استعدادها لاستمرار عملياتها العسكرية داخل البلاد وخارجها

جددت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس، جاهزيتها "لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية سواء في غزة أو جنوبي لبنان".

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في "إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أمريكا ضد أبناء غزة وجنوبي لبنان".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانها "إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، قد نفذت أكثر من 65 عملية قصف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية عراقية وسورية تضم قوات أمريكية، كما استهدف القصف إيلات داخل الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق، أن 10 من عناصر المقاومة الإسلامية في كتائب حزب الله العراقي قتلوا وأصيب أربعة آخرون في عمليتين منفصلين للقوات الأمريكية في العراق بعد قصف مواقعهم في منطقتي جرف النصر وأبو غريب غربي بغداد الشهر الجاري.

وتدين الحكومة العراقية بشدة عمليات القصف التي تنفذها المقاومة الإسلامية في العراق ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية تم التعاقد معها لتدريب القوات العسكرية العراقية على الأسلحة والمعدات العسكرية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات للحكومة العراقية أن القوات الأمريكية المتواجد في العراق ليست قوات قتالية بل هي مجموعة من "المستشارين والخبراء لأغراض تدريبية وليست قتالية".