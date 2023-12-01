طائرات الاحتلال تقصف مسجدا وسط خان يونس

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" منذ قليل، بقصف طائرات الاحتلال مسجدا وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.



واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، صباح اليوم الجمعة، في تجدد لقصف الاحتلال الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة المؤقتة.



وأوضحت الوكالة أن طفلتين رضيعتين من عائلتي البلتاجي ولولو استشهدتا جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة عصقولة وحي الشجاعية في مدينة غزة.



وأضافت أن نحو 20 جريحا وصلوا إلى المستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال المتواصل على عدة أحياء من مدينة غزة.



كما استشهد أربعة اشخاص وأصيب آخرون، في غارة استهدفت منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال منزلا لعائلة حسين غرب رفح، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة آخرين.



وأفادت بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارات متواصلة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع ، كذلك أُعلن عن استشهاد المصور الصحفي عبد الله درويش في غارات الاحتلال على القطاع.



وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة الماضية الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.