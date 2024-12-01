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موسكو: القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:23 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 3:23 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.

وقال البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق وفيكتوروفكا وزازوليفكا وليبيدفكا وليونيدوفكا ومالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وأشار البيان، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خلال النهار أكثر من 255 عسكريا، وتم تدمير عربتين قتاليتين مدرعتين وثلاث عربات وعدد من المدافع.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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