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خبير ألماني: معركة حلب قد تكلف مجددا الكثير من الأرواح

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 10:02 ص

أدى التقدم السريع لهجوم المتمردين في شمال سوريا إلى إعادة البلاد التي تشهد حربا أهلية إلى عناوين الأخبار. وتتسلط الأضواء بشكل خاص على مدينة حلب، التي يُرجح أن أغلبها بات تحت سيطرة المتمردين.

وكانت حلب بالفعل مسرحا لقتال مرير في الحرب الأهلية السورية قبل أن تستعيد حكومة الرئيس بشار الأسد السيطرة عليها في عام 2016. ويفترض الخبير في شؤون الشرق الأوسط والكاتب الألماني دانيل جيرلاخ أن الحكومة السورية ستبدأ هجوما مضادا خلال أيام. وقال جيرلاخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هذا سيكلف الآن مجددا الكثير من الأرواح".

ويعتقد جيرلاخ أنه من الممكن أن تستعيد الحكومة السيطرة على المدينة، موضحا أنه على الرغم من أن حليفتي الأسد - إيران وروسيا - صارتا ضعيفتين أو لم يعد لديهما نفس القدرات التي كانتا تتمتعان بها من قبل، فإن لدى الحكومة السورية وحدات قادرة على خوض حرب شوارع، مضيفا أن استراتيجية الانسحاب أولا ثم معاودة الضرب بوحدات ذات خبرة تم اللجوء إليها مرارا في السنوات الأخيرة.

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