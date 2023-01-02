مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا عقب محاولة لإطلاق سراح سجناء في المكسيك

قالت السلطات المكسيكية أن مالا يقل عن 14 شخصا قتلوا عندما حاولت مجموعة من المجرمين اقتحام سجن في شمالي البلاد.

ووفقا لمكتب المدعي العام في ولاية شيواوا المكسيكية فإن عشرة من أفراد الأمن قتلوا بالإضافة إلى أربعة سجناء عندما وصل المهاجمون إلى مركز الاحتجاز في مدينة سيوداد خواريز على الحدود الأمريكية، في عربات مدرعة وأطلقوا النار.

وأوضح مكتب النائب العام أن 13 شخصا آخرين أصيبوا في هجوم يوم الأحد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الجناة حاولوا تحرير نزلاء من السجن. وتمكن ما لا يقل عن 24 سجينا من الهروب أثناء الهجوم.

ويسيطر على العديد من السجون المكسيكية، والتي غالبا ما تكون مكتظة، عصابات إجرامية. ووفقا لمكتب المدعي العام فإنه قبل فترة وجيزة من محاولة اقتحام المنشأة، تعرض العديد من ضباط الشرطة لهجوم من قبل جناة مسلحين في سيوداد خواريز.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من المشتبه بهم واعتقال أربعة.

يذكر أن مدينة سيوداد خواريز تحتل حاليا المرتبة الخامسة في قائمة أخطر المدن في العالم بمعدل 85 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.