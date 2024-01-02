الصومال تستدعي سفيرها في إثيوبيا اعتراضا على اتفاق المنفذ البحري مع صوماليلاند

استدعت الحكومة الصومالية، اليوم الثلاثاء، سفيرها في أديس أبابا بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.



وتعهد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بالدفاع عن أراضي بلاده "بشتى السبل القانونية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكانت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أعلنت صباح اليوم، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر.



وتعتمد إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.



وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن مذكرة التفاهم التي وقعها آبي أحمد أمس ورئيس أرض الصومال موسى بيي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.



وقال إن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.



ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.