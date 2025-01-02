 1300 جنيه سعر تذكرة مباراة بيراميدز والترجي التونسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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1300 جنيه سعر تذكرة مباراة بيراميدز والترجي التونسي

الشروق
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 8:58 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 8:58 م

أعلن نادي الترجي التونسي زيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهيره في مباراة بيراميدز، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي بيراميدز فريق الترجي التونسي في السادسة مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان رسمي من الترجي التونسي: "يعلم النادي جماهيره الوفية أن الكتابة العامة للنادي تلقت هذا اليوم مراسلة تعلمها أنه تم تخصيص 500 تذكرة لجماهيرنا التي ستكون حاضرة بمناسبة مباراتنا أمام  بيراميدز يوم الأحد القادم، بما يعادل 5 بالمائة من عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملعب".

وأوضح النادي أنه سيتم بيع التذاكر غدًا السبت 4 جانفي في فرع الشركة المسئولة عن توزيع التذاكر، في مدينة نصر بالقاهرة، مع اشتراط إظهار بجواز السفر.

وأشار الترجي التونسي أن إدارة نادي بيراميدز قد حددت ثمن التذكرة الواحدة بـ 1300 جنيه مصري.


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