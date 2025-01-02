 الرئيس الأوكراني: سندعم كل الجهود لتحقيق الاستقرار في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني: سندعم كل الجهود لتحقيق الاستقرار في سوريا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 2:18 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 2:18 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه استمع الى تقريري وزيري خارجية أوكرانيا والسياسة الزراعية الأوكرانية حول زيارتهما إلى سوريا، ونتائج مفاوضاتهما في دمشق، والآفاق الأمنية والاقتصادية.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «أوكرانيا سوف تدعم الجهود كافة لتحقيق الاستقرار في سوريا».

وأشار إلى حرص إدارته على جعل برنامج «الحبوب من أوكرانيا» يتناسب مع أهداف التعاون مع الإدارة السورية، وجميع الشركاء المستعدين لتقديم المساعدة.

ولفت إلى «التواصل مع الأوروبيين وأمريكا ليكون الدعم قويا قدر الإمكان»، قائلًا إن «المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط يعني المزيد من السلام والتجارة لجميع الشركاء».

والاثنين الماضي، وصل وفد أوكراني برئاسة وزير الخارجية أندريه سيبيجا، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد قطيعة أعلنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل عامين مع كييف.

وكان في استقبال الوفد الأوكراني قائد الإدارة السياسة الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وعقد الجانبان اجتماعا في قصر الشعب، ناقشا فيه التطورات الحالية في سوريا وسبل تزويد أوكرانيا لسوريا بشحنات من القمح.

 


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