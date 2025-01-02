الزمالك يحتفل بذكرى السداسية التاريخية على الأهلي

احتفل نادي الزمالك بذكرى مرور 83 عاما على انتصاره التاريخي أمام الغريم التقليدي الأهلي بسداسية نظيفة.

وفي مثل هذا اليوم الثاني من يناير عام 1942 فاز الزمالك بنتيجة 6-0 وهو الانتصار الأكبر في مباريات الديربي بين القطبين.

وقال الزمالك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الحقائق التاريخية ثابتة.. في مثل هذا اليوم.. الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الديربي".

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في كأس السوبر المصري وفاز الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، وقبل ذلك فاز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب نفس المنافس بعد التعادل 1-1 والحسم بركلات الترجيح أيضا.

ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة المصري البورسعيدي مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، علما بأن الأبيض يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.