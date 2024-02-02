العمل: تعيين 12 ألفا من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص خلال الـ3 شهور الماضية

أعلنت وزارة العمل، عن تعيين 2246 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الـ3 شهور الماضية، ضمن خطة الحصر والتدريب والتشغيل، ليصل إجمالي المعينين منذ يناير العام الماضي وحتى الآن 12455.

وأكدت الوزارة، في بيان الجمعة، مواصلة تنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل "، لذوي الهمم، منوهة بأن خطة الحصر، بدأت مطلع عام 2023، تزامنا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة العمل، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ونوهت بأن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

ولفتت إلى أنه خلال العام الماضي، من الأول من يناير، وحتى أكتوبر 2023، نجحت الوزارة والمديريات، في حصر 16 ألفًا و907 منشآت من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و659 ألفاً و564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و629 عاملاً، والمعين منهم فقط 73 ألفاً و594 عاملاً، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و59 عاملًا.