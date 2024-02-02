رياضة دمياط تنظم مسابقة القرى والأحياء بمركز شباب كفر الغاب

نظم مركز شباب كفر الغاب، فعاليات مسابقة القرى والأحياء لأعضاء مراكز الشباب، وأسفرت المسابقة عن فوز مركز شباب منشية ناصر بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وفوز مركز شباب دمياط الجديدة بنتيجة 2/9.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم، أن المسابقة تأتي ضمن خطة النشاط الثقافي للمركز للعام المالي 2024 مترا.

وأشار إلى أن الرياضة هي مجموعة من الأعمال يقوم بها الإنسان بصورة فردية أو جماعية لغرض تنمية الجسم وتدريبه، وإشغال الوقت وتهذيب السلوك، وتتميز بالعديد من المنافع بما في ذلك حقيقة أنها تعتمد فقط على وزن الجسم.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.