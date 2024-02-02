أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عن زواج المخرج عمر عبدالعزيز والسيدة أماني صفوت منذ قليل.

ونشرت بوسي شلبي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على انستجرام، من عقد قران المخرج عمر عبدالعزيز، وعلقت قائلة: «مبروك زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز وأماني صفوت».

وحضر عقد القران الأهل والأصدقاء المقربون، وظهر في الصور الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ميرفت أمين ورمزي العدل.

والمخرج عمر عبد العزيز يبلغ من العمر 70 عامًا، حيث ولد في مايو 1953.

تخرج عمر عبد العزيز في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976، وبدأ مشواره الفني مساعد مخرج مع شقيقه المخرج محمد عبدالعزيز في مجموعة من الأفلام منها: فيلم عالم عيال عيال عام 1976 بطولة رشدي اباظة وسميرة أحمد، كما شارك في إخراج فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين عام، ألف بوسة وبوسة، انتبهوا أيها السادة، المحفظة معايا، رجل فقد عقله، بريق عينك، مرسي فوق مرسي تحت، خلي بالك من جيرانك، غاوي مشاكل، رجل فقد عقله وغيرها.

كانت أولى أعمال كمخرج فيلم دعوة خاصة جدًا عام 1982، ثم توالت أعمالها ومنها: اللعبة، ليه يا هرم، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، ارب ولد ، هنا القاهرة، الشقة من حق الزوجة، فرحان ملازم آدم، الكلام في الممنوع وغيرها.

وعام 2002 بدأ إخراج الأعمال التلفزيونية وهي مسلسل أحلام مؤجلة، بين شطين وميه، أحزان مريم، الشارد، امرأة في ورطة، أهل الهوى، كلام نسوان.