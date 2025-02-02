حماس: متمسكون بحق شعبنا في العيش الكريم وصولا لإعادة الإعمار الكامل

استقبل وفد قيادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان صادر عن «حماس»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، ضم وفد الحركة أعضاء المكتب السياسي: خالد مشعل، وخليل الحية، وحسام بدران، ومحمد نزال، وعزت الرشق، والمستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو.

واستعرض وفد قيادة الحركة مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى، والاستعدادات لبدء مباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولفت وفد حماس إلى تلكؤ الاحتلال في تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، وخاصة في القضايا الأساسية مثل: إدخال الخيام والبيوت الجاهزة «الكرفانات»، والوقود، وإعادة بناء المستشفيات، وآبار المياه، والمعدات الثقيلة.

وأكد الوفد تمسك حماس بحق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للانطلاق الفوري في توفير الإيواء المناسب وإصلاح الطرق وتوفير المياه والمساعدات الغذائية، وصولا لإعادة الإعمار الكامل.

وأشاد بالدور التركي المساند لشعب فلسطين وقضيته العادلة، مؤكدًا أهمية اضطلاع كل قوى وفعاليات الأمتين العربية والإسلامية بدورهم في دعم صمود الشعب، وخاصة في غزة التي تعاني بشدة من آثار حرب الإبادة الإسرائيلية.

بدوره، أكد الوزير فيدان موقف تركيا الثابت في دعم ومساندة نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، والعمل على محاكمة مرتكبي حرب الإبادة.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى دعم أنقرة استمرار وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية توفير الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بأسرع وقت، ورفض أي مساعٍ لتهجيرهم من أرضهم.