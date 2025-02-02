إسبانيول يفوز على ريال مدريد بهدف قاتل في الدوري الإسباني

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حقق فريق إسبانيول مفاجأة بالفوز على ريال مدريد بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آر سي دي إي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

أحرز هدف إسبانيول كارلوس روميو في الدقيقة 82.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21، بسبب خطأ كيليان مبابي ضد لاعب إسبانيول.

وتعرض أنطونيو روديجر لإصابة في أوتار الركبة مما أثار صدمة لريال مدريد بسبب شكوك فترة غيابه.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 23 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في جدول الدوري الإسباني لهذا الموسم.