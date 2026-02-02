محافظ شمال سيناء يفتتح موقف سيارات الأجرة وسوق الجملة في الشيخ زويد بتكلفة 43 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، عددا من المشروعات الخدمية في مدينة الشيخ زويد؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في تنمية وتعمير وتطوير سيناء.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في شتى القطاعات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية.

وأشار المحافظ إلى افتتاح موقف سيارات الأجرة بمدينة الشيخ زويد بتكلفة 13 مليون جنيه، والذي يضم مظلتين تتسعان لـ 50 سيارة أجرة على مختلف الخطوط، بجانب مبنى إداري يضم مكاتب إدارية ومصلى للرجال وآخر للنساء وكافتيريا ودورات مياه.

ولفت المحافظ إلى افتتاح سوق الجملة والقطاعي بمدينة الشيخ زويد، حيث يحتوي سوق الجملة على 43 محلا تجاريا مقسمة إلى 18 محلا للبيع بالجملة و35 محلا للبيع القطاعي، فيما يحتوي سوق القطاعي على 32 باكية.