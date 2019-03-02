وزير الخارجية الألماني يعود من مالي بطائرة بديلة بعد انقضاء حفل يوم ميلاد ابنه

غادر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مساء أمس الجمعة، من العاصمة المالية باماكو إلى برلين على متن طائرة بديلة بعد العطب الذي أصاب الطائرة الحكومية التي توجه بها إلى مالي في زيارة رسمية.

وكتب ماس على موقع تويتر قائلا: "نحن نقلع"، وكانت طائرته أقلعت عند السادسة وعشر دقائق مساء بتوقيت ألمانيا.

استقل ماس في طريق العودة طائرة من طراز إيرباص إيه 340 جاءت خصيصا من ألمانيا لتقل وزير الخارجية في طريق العودة بعد أن أصيبت الطائرة الحكومية الصغيرة من طراز "إيرباص إيه 319"، والتي سافر على متنها إلى العاصمة المالية باماكو بعطل هيدروليكى مساء أمس.

ويتوقع وصول ماس ومرافقيه إلى برلين بعيد منتصف الليل.

أدى هذا العطل غير المتوقع إلى تأخر ماس عن حضور حفل يوم ميلاد ابنه بالمنزل.

وقال ماس أمس الجمعة، في مالي: "أشد ما يؤلمني شخصيا هو فوات موعد الاحتفال بيوم ميلاد ابني، ولكن الحمد لله أنه يتفهم ذلك".