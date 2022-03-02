دعت أوكرانيا الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في وضع روسيا كعضو دائم في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

وطالب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال خطاب متلفز نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بإجراء مراجعة قانونية وصفها بـ"شاملة وغير متحيزة" فيما يتعلق بالأمر، لافتا "نحن على ثقة عند انتهاء من التحليل، فسيكون هناك دليلا على أن وجود روسيا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير قانوني".

وأشار كوليبا إلى أن "كل الأمور تعتمد على استعداد واعتزام الفريق القانوني التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة لفتح تحقيق في الأمر".

وفي سياق متصل، قال وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، إن المتطوعين من دول أخرى انضموا بالمئات للقتال في صفوف الجيش الأوكراني.

يذكر أن حكومة لاتفيا وافقت، اليوم، على تخصيص 2ر1 مليون يورو من أموال الطوارئ في ميزانية الدولة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت وزارة الخارجية في لاتفيا، في بيان لها اليوم، أنه في ضوء الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا والوضع الحالي في أوكرانيا، تم عقد اجتماع غير رسمي غير عادي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن منح 500 مليون يورو إلى الجيش الأوكراني.

ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 450 مليون يورو للأسلحة الفتاكة مثل الأسلحة والذخيرة ومدافع الهاوتزر ومدافع الهاون والأنظمة المضادة للدبابات والأنظمة المضادة للصواريخ و50 مليون يورو للمعدات والإمدادات غير الفتاكة مثل الوقود والحماية الشخصية ومعدات الإسعافات الأولية.

وفي ذات السياق، أدان المرشحان الرئيسيان لكوريا الجنوبية "لي جيه-ميونغ" و"يون سيوك-يول"، اليوم، العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، وتعهدا بالعمل من أجل السلام.

وذكرت وكالة/يونهاب/ الكورية الجنوبية أن ذلك جاء خلال اجتماعيهما عبر الفيديو مع سفير أوكرانيا لدى كوريا الجنوبية "دميترو بونومارينكو"، حيث ناقشا العملية الروسية في اوكرانيا واستجابة كوريا الجنوبية للأزمة الأوكرانية.

وقال " لي" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، "سنعمل من أجل السلام والانسحاب السريع للقوات الروسية" مشيرا إلى أن العملية الروسية على اوكرانيا لا يمكن تبريرها بأي سبب.

من جانبه، أكد المرشح الرئاسي عن حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي "يون سيوك-يول" دعمه القوي ودعم كوريا الجنوبية لأوكرانيا، متعهدا بالانضمام إلى العقوبات الدولية ضد موسكو.