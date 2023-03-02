محافظ أسوان يعلن توصيل التيار الكهربائي لقرية جبران

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، عن توصيل التيار الكهربائي لأهالى قرية جبران الذين يعيشون في منطقة صحراوية تبعد بمسافة 4 كم من الحضر، وقرية بلانة الأم التابعة لمركز نصر النوبة.



وأشار إلى أنهم عاشوا عقودًا طويلة في الظلام نظراً لبعد المسافة، معتمدين على وسائل الطاقة البديلة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وقدم أهالي القرية شكرهم لمحافظ أسوان، لجهوده في المتابعة الميدانية المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروعات التنموية والخدمية ضمن هذه المبادرة الرائدة، وحرصه على دفع معدلات الإنجاز للانتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة لبدء تشغيلها لتلبية المطالب والاجتياجات الجماهيرية، ومنها مشروع توصيل خدمات الكهرباء لشوارع ومنازل هذه القرية المحرومة، والذي يضم شبكات بأطوال 1.7 كم من الكابلات، و15 كم من الموصلات الكهربائية، و60 كشافًا، ومحول كهربائى قدرة 200 ك.ف.



وأكد المحافظ، أهمية المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وثمارها الإيجابية في الارتقاء بالظروف الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية، وغيرها من الظروف المجتمعية، بجانب تحسين مستوى المرافق العامة، وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة للأهالي بكل القرى والنجوع المستهدفة.