وزيرة خارجية ألمانيا تناشد روسيا وقف الحرب في أوكرانيا

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين (جي20) في الهند، إنهاء الحرب الهجومية ضد أوكرانيا.

وقالت بيربوك، اليوم الخميس، خلال مشاورات وزراء خارجية المجموعة في العاصمة الهندية نيودلهي، وفقا لتصريحات مصادر من الوفد المصاحب لها: "اوقفوا هذه الحرب! اوقفوا انتهاك نظامنا الدولي! اوقفوا قصف المدن الأوكرانية والمدنيين الأوكرانيين!".

ووجهت بيربوك، حديثها بشكل مباشر لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحسب المصادر.

وقالت الوزيرة الألمانية: "من الجيد أنك هنا بالقاعة من أجل الإنصات.. اوقفوا الحرب! ليس خلال شهر ولا عام، ولكن اليوم؛ لأن كل أسرة تفقد أبا، أخا، أما، طفلا، تفقد عالما بأسره".

يذكر أن لافروف، غادر المحادثات خلال اجتماع مجموعة العشرين العام الماضي، كي لا يضطر للاستماع لأي انتقاد.