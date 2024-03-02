هومبرت يهزم بوبليك ويتوج بلقب بطولة دبي للتنس

توج الفرنسي اوجو هومبرت بلقب بطولة دبي المفتوحة للتنس،اليوم السبت، بالفوز على الكازاخي ألكسندر بوبليك في المباراة النهائية.

وفاز هومبرت على بوبليك بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /4 و6 /3 ليحافظ على مسيرته الخالية من الهزائم في المباريات النهائية لبطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

وكان هومبرت توج قبل ثلاثة أسابيع فقط بلقب بطولة مرسيليا، وقد حافظ اليوم على مسيرته الخالية من الهزائم في المباريات النهائية لبطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بتحقيقه الفوز السادس دون هزيمة.

ومن المقرر أن يتقدم هومبرت الذي تغلب في المربع الذهبي على الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب، إلى المركز الرابع عشر في تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بعد غد الاثنين، في أعلى مرتبة في مسيرته.

وسيصبح هومبرت أول لاعب فرنسي يتقدم لقائمة أول 15 مصنفا على العالم منذ أن حقق مواطنه جايل مونفيس الإنجاز ذاته قبل ثلاثة أعوام.