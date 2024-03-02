قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ستتم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء بعد شهر رمضان الكريم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الدولة حريصة على الوصول لمرحلة يتم خلالها التوقف عن تخفيف أحمال الكهرباء.

وأوضح أن هناك استهلاكًا متزايدًا للكهرباء في ظل التوسع العمراني والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، ذاكرا أن أغلب كميات الوقود المستخدمة في المحطات مستوردة.

ولفت الحمصاني، إلى حرص الدولة على توفير هذه الاحتياجات لكنه وصفها بأنّها متزايدة.

وتحدّث الحمصاني، عن إمكانية استغلال الحصيلة الدولارية جراء صفقة رأس الحكمة، في وقف تخفيف الأحمال، قائلًا إن الإدارة المثلى للحصيلة الدولارية هي وضع الأولويات والتي من بينها الكهرباء.

وأشار إلى استمرار تخفيف الأحمال (بعد رمضان) حتى الوصول إلى توفُّر الوقود اللازم والموارد المالية المناسبة التي تُمكِّن الدولة من وقف هذه الخطوة، متابعًا: «إذا توفرت القدرة على تقليل مدة تخفيف الأحمال ستتخذ الدولة هذا الإجراء».