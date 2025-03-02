إسرائيل تعلن استعدادها لحماية مستوطنة درزية في ضواحي دمشق

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم السبت أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للدفاع عن مستوطنة درزية في ضواحي دمشق، مؤكدة أنها تعهدت بحمايتها تتعرض لـ "هجوم" من قبل القوات السورية.

وجاء البيان بناء على توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، وذلك بعد تحذير إسرائيلي الأسبوع الماضي للقوات السورية الجديدة ولـجماعة المعارضة التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد بعدم دخول المناطق الواقعة جنوب دمشق.

ويشير البيان إلى أن القوات الإسرائيلية يمكن أن تتوسع في عملياتها داخل سوريا، بينما تحاول السلطات الجديدة هناك ترسيخ سيطرتها بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية. وكانت القوات الإسرائيلية قد أقامت في الآونة الأخيرة مواقع عسكرية في المنطقة العازلة وعلى جبل الشيخ الاستراتيجي. ولم تسجل حتى الآن اشتباكات كبيرة بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية الجديدة.

ولم يصدر أي رد فوري من الحكومة السورية.