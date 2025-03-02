بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "النص" بقيام "عبد العزيز النص" (أحمد أمين)، وهو كمسري في الترام، بإنقاذ أحد الركاب من النشل بحيلة ذكية دون أن يفضح النشال.

وعندما يدرك النشال هوية "النص"، يعتذر له، لجهله بأنه "المعلم النص"، وبعد ذلك، يعلم أحد زملائه، "وجدي"، بما حدث، فيحاول ضمه إلى حركة سياسية، لكن "النص" يوقفه قبل أن يُكمل حديثه، موضحًا أن سبب لقبه "النص" هو أنه يقطع الكلام في منتصفه.

يسأل مدير المصلحة "وجدي" عمّا إذا كان من المناضلين ضد الإنجليز، ويأمر بتفتيشه، لكن "النص" يتدخل لإنقاذه من المأزق. ومع ذلك، يقرر المدير معاقبته بخصم أسبوع من راتبه.

لاحقًا، يلتقي "النص" شقيقه محمود، ويمنحه بعض المال لمساعدته في نفقات المعيشة والدراسة، وعندما يكتشف أن شقيقه منخرط في النضال ضد الاحتلال، يطلب منه الابتعاد عن السياسة، موضحًا أنه تخلى عن حياته السابقة في النشل من أجله، لذا يتوجب عليه التركيز على دراسته ليصبح محاميًا مرموقًا.

يتلقى "النص" خبر وفاة معلمه "يحيى"، فيذهب لحضور العزاء، وهناك تخبره زوجة المعلم بأن صاحب المنزل يهددهم بالطرد، فيعرض عليها الانتقال إلى منزل مجاور له، ويؤكد لها أنه سيتكفل بكل احتياجاتهم.

فيما بعد، يصله نبأ إصابة شقيقه بطلق ناري على يد الإنجليز واعتقاله، فيقرر السعي لإخراجه من السجن، فيلجأ إلى محامٍ ويطلب منه توفير 50 جنيهًا، ليتمكن من دفع رشوة لطبيب إنجليزي لإصدار قرار بنقل شقيقه إلى المستشفى بدلًا من السجن، لكن تدخله هذا يكلفه وظيفته، مما يدفعه إلى العودة للنشل، ويبدأ بسرقة مدير المصلحة.

المسلسل من تأليف عبدالرحمن جاويش، سارة هجرس، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبدالرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، أحمد طارق، مراد مكرم، ياسر الطوبجي، سمر علام، دعاء حكم، رضوى جودة، محمد ناصر، ميشيل ميلاد بشاي، باسم قهار، جميل عزيز، يوسف إسماعيل، ووائل عوني.