مناوشات وتراشق داخل مسجد بسبب طفلتين على أولوية حجز أماكن الصلاة بالبحيرة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يُظهر مشادة داخل مصلى السيدات بمسجد قرية المجد، التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، تطورت إلى تراشق بـ"الشباشب" خلال صلاة التراويح.

وأظهر المقطع مجموعة من الفتيات والسيدات يتقاذفن بـ"الشباشب" داخل المسجد، وسط حالة من الفوضى.

وأثار المقطع حالة من الغضب والاستياء بين المتابعين، خاصة من أهالي القرية، حيث طالب بعضهم بإغلاق مصلى السيدات واقتصار الصلاة على الرجال فقط، للحفاظ على النظام وقدسية المكان.

وقال أحد أهالي القرية، إن الواقعة صدرت عن فتيات صغيرات في العمر وأطفال، مؤكداً أن ما حدث غير مقبول في جميع الأحوال ويتنافى مع حرمة المسجد.

من جانبه، قال الدكتور عبد الصبور الأنصاري، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إن المشاجرة نشبت بين طفلتين على أولوية حجز أماكن الصلاة، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على عمال المسجد بمراعاة سعة المكان، داعياً المصلين إلى الالتزام داخل دور العبادة، خاصة في شهر رمضان الكريم.