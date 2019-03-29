جراحة نادرة لاستخراج ورم يصل طوله إلى 20 سم من شاب في مركز أورام أسوان

نجح فريق من الجراحين بمركز أورام أسوان اليوم الخميس، من إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم سرطاني خبيث يصل طوله لحوالى ٢٠سم ×١٠سم ، لشاب يبلغ من العمر 16 عاما، حيث كان الشاب يعاني من ورم كبير فى منطقة الفخذ تسببت فى شلل وإعاقة جذئية فى الحركة.

وقال مدير مركز أورام أسوان الدكتور محمد شوقى الموافي، في تصريح صحفي اليوم، إن الجراحة استغرقت ساعتين، حيث جرى استئصال الورم الضخم من منطقة الفخذ، مشيرا إلى أن صعوبة الجراحة ترجع إلى كون الورم قريب جدا من الشرايين والأعصاب المغذية للطرف السفلي وتم استئصال الورم بحد امان مع الحفاظ على القدم دون بتر.

وأضاف أن الجراحة أشرف عليها الدكتور عمر خطاب استشاري الجراحة بمركز أورام اسوان، وطاقم العاملين بقسم الجراحة والعمليات والتخدير، لافتا إلى أنه جرى إخضاع المريض إلى العناية والمتابعة عقب نجاح العملية الجراحية.