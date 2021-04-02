رئيس قناة السويس: ندرس توسيع الممر الملاحي بعد جنوح سفينة «إيفر جيفن»

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تدرس توسيع المجرى الملاحي، بعد حادث جنوح سفينة ايفر غيفن العملاقة، الذي أدى إلى انسداد القناة.



وأضاف ربيع، في رده على سؤال لـ«CNN» حول خطط قناة السويس لتطوير الممر الملاحي، أنه يجري دراسة توسيع القناة السويس بعد حادث جنوح السفينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ليست بحاجة إلى زيادة عمقها.



وأوضح ربيع أن عمق القناة يصل في الوقت الحالي إلى 24 مترًا، أي ما يعادل 66 قدمًا.



ويوم الاثنين الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، فيما لا تزال بعض السفن العالقة تنتظر المرور خلال الساعات المقبلة.

ومرت 281 سفينة من إجمالي 422 سفينة كانت عالقة في القناة منذ جنوح السفينة، وذلك خلال الفترة ما بين السادسة من مساء الاثنين الماضي إلى مساء الخميس، بحسب رئيس هيئة القناة.

ومن المقرر أن تعبر 80 سفينة أخرى غدًا الجمعة، على أن تعبر بقية السفن العالقة مساء الجمعة أو صباح السبت على أقصى تقدير، بحسب ربيع.