طوال شهر رمضان، تصحبكم "الشروق" في رحلة مع تاريخ محافظة القاهرة ومعالمها وحكاياتها المحفورة في ذاكرة التاريخ، وتذخر بها العديد من المجلدات والكتب.

وفي هذه الحلقة، تعرض "الشروق" حكاية أقدم مئذنة موجودة في مصر، وهي مئذنة مسجد أحمد بن طولون.

ذات يوم كان أحمد بن طولون في مجلس لأصحابه، فأخذ يفكر عميقا، وكان الرجل يعرف عنه أنه لا يضيف وقتا في العبث، وحينما باغته أصحابه بسؤال عن سر تفكيره العميق، ثبّت ورقة ووضعها حول إصبعه، وقال بسرعة: "اعملوا لي مئذنة على هيئة هذا المخروط".

يقول الكاتب والروائي جمال الغيطاني، في كتابه "ملامح القاهرة في ألف سنة"، إن هذه القصة قد تبدو مقنعة لتفسير الشكل الغريب لمئذنة بن طولون، أقدم مآذن القاهرة. لكن -بحسب الغيطاني- فإن بن طولون قضى أول حياته في مدينة سامراء العراقية قبل قدومه إلى مصر، وهناك مئذنة جامع سامراء بالعراق في الزبادة الشمالية للمسجد، وهي تشبه تماما مئذنة بن طولون.

كلتا المئذنتين تتكونان من قاعدة مربعة تقوم عليها ساق أسطوانية، يلف حولها من الخارج سلم دائري عرضه نحو 90 سنتميترًا، له سور دائري أيضًا.

وبحكم زيارة الغيطاني إلى كلا المئذنتين، قال: "لا شك أن كلا منهما توحي بالأخرى، خاصة عند صعود السلم الدائري والوصول إلى قمة أي منهما"، جازمًا بأن "مئذنة سامراء كانت ماثلة في ذهن بن طولون".

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، يتكون جامع بن طولون من صحن مكشوف متساوي الأضلاع تقريبا، حيث يصل طول ضلعه إلى 92 مترا، تتوسطه قبة محمولة على رقبة مثمنة موضوعة على قاعدة مربعة بها 4 فتحات معقودة، وفي وسطها حوض للوضوء، والملاحظ فيها هو وجود سلم داخل سمك حائطها البحري، يصعد منه إلى أعلى الرقبة، ويحيط بالصحن 4 أروقة، أكبرها رواق القبلة، وبه 5 صفوف من العقود المدببة المحمولة على أكتاف مستطيلة القطاع، مستديرة الأركان على شكل أعمدة ملتصقة.

أما الأروقة الـ3 الأخرى، يوجد بها صفين فقط، ويغطي الأروقة الـ4 سقف من الخشب حديث الصنع، عمل على نفس نمط السقف القديم، وبأسفله أُعيد وضع إزار الخشب القديم مكتوب عليه عدد من الآيات القرآنية بالخط الكوفي المكبر.

ويبلغ طول الجامع 138 مترا، وعرضه 118 مترا تقريبا، يحيط به من 3 جهات، 3 زيادات، عرض كل منها 19 مترا على وجه التقريب، مكوّنة مع الجامع مربعا طول ضلعه 162 مترا.