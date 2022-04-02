نائبة بايدن: الولايات المتحدة لا تهتم بتغيير السلطة في روسيا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، إنّ الولايات المتحدة لا تهتم بتغيير السلطة في روسيا، وذلك لا يعد هدفا لواشنطن.

وردا على سؤال صحفي عما إذا كان بإمكانها إبداء رأيها بشأن بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منصبه، قالت في تصريحات أوردتها وكالة «نوفوستي» الروسية: «لا، دعني أوضح.. لسنا مهتمين بتغيير (السلطة).. هذه ليست سياستنا».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ختام زيارته إلى وارسو، أن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارًا لروسيا، وأن الزعيم الروسي لا يمكنه البقاء في السلطة".

ولاحقًا، أوضح البيت الأبيض أن بايدن لم يدع لتغيير السلطة في روسيا.،كما اشتكى بايدن نفسه من التفسير الخاطئ لتصريحاته الأخيرة وخاصة حول العسكريين الأمريكيين وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وتغيير السلطة في روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي، إنّه كان هناك تفسير خاطئ لكلماته في جميع الحالات الثلاث، فلم يقصد تغييرا في سياسة الولايات المتحدة بشأن مسألة تغيير السلطة في روسيا، ولم يقل إن الجيش الأمريكي سيذهب إلى أوكرانيا، ولم يهدد للرد بالأسلحة الكيمياوية إذا تم استخدامها في أوكرانيا.