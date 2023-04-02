روما يهزم سامبدوريا بثلاثية ويقتحم المربع الذهبي للدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزًا ثمينًا على نظيره سامبدوريا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

وتقدم روما في الدقيقة 57 عن طريق جورجينو فينالدوم، قبل أن يضيف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، تكفل ستيفان الشعراوي بإضافة الهدف الثالث لروما.

وبتلك النتيجة، رفع روما رصيده للنقطة 50 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.