محافظ بني سويف يلتقي نقباء الأطباء والأسنان والبيطريين لتعظيم سبل التعاون

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بالدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء، والدكتور أحمد فؤاد نقيب أطباء الأسنان، والدكتور طارق الوكيل نقيب البيطريين؛ لبحث تعظيم أوجه التعاون في عدد من الملفات الحيوية والتنموية والخدمية.

ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحي وتلبية متطلباته، والعمل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأعرب النقباء عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحسين القطاع الصحي، مشيرين إلى المسئولية المجتمعية تجاه كل القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، في مقدمة وأولويات أجندة العمل للنقابات التي تمثل الذراع المجتمعي الذي يساهم ويدفع بجهود الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وهنأ النقباء محافظ بني سويف بشهر رمضان المبارك وذكرى انتصارات العاشر من رمضان، متمنيين لمصر التقدم والرخاء والعبور من كل الأزمات والتحديات لبر الآمان، في ظل تضافر كل الجهود الحكومية والمجتمعية خلف قيادته السياسية الحكيمة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع، وكذلك الإجراءات المنفذة حيال سد العجز في الأطباء ببعض المستشفيات والوحدات الصحية، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم المستشفيات ببعض التخصصات النوعية، وما يلزم ذلك من توفير الأطباء الاستشاريين والأجهزة الطبية الحديثة، بجانب مناقشة الموضوعات الخاصة بحملات التحصين التي ينفذها قطاع الطب البيطري؛ لحماية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين.